رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمل جديد.. المتعافون من «كورونا» بـ«البلازما» يتحدثون لـ«الدستور»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:06 م
البلازما
البلازما
زينب صبحى- دعاء راجح- أريج الجيار
طباعة
أمل جديد يعيشه المصابون بفيروس «كورونا المستجد»، منذ إعلان وزارة الصحة والسكان عن نجاح تجربة حقن مصابى الفيروس من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين، وذلك بالتوازى مع معدلات الشفاء الجيدة التى يحققها بروتوكول العلاج المصرى.
«الدستور» التقت عددًا من المتعافين من فيروس كورونا بعد حقنهم ببلازما متعافين، وذلك لمعرفة تفاصيل هذه التجربة.

رمضان: أنقذتنى من الموت رغم إصابتى بمرض الضغط

ذكر محمد رمضان، المتعافى من فيروس كورونا، أنه تلقى البلازما بعدما ساءت حالته الصحية عقب إصابته بالفيروس.
وقال «رمضان»، البالغ من العمر ٥٥ عامًا، إن إصابته كانت قد تخطت ٥٠٪ من الالتهاب الرئوى، لافتًا إلى أن الأيام التى مرت عليه أثناء إصابته كانت من أصعب أيامه، إذ زادت معاناته مع المرض، ولم يأت بروتوكول العلاج المتبع بنتيجة، رغم تحقيقه نجاحًا مميزًا مع عدد كبير من مصابى «كورونا».
وأكد «رمضان» أنه بعد العلاج بالبلازما تحسن بشكل كبير، مقدمًا الشكر لكل الأطباء الذين استمروا فى رعايته حتى تماثل للشفاء، بعد عدة أيام من العلاج بالبلازما، على الرغم من إصابته بمرض الضغط.

بسام محمد: أعادتنى للحياة بعد فقدان الأمل

قال بسام محمد، ٣٥ عامًا، متعافى من «كورونا»، إنه تلقى البلازما بعدما ظل يعانى من الفيروس ٢٠ يومًا، مضيفًا: «كنت خايف آخذ بلازما ولكن أخذتها بناءً على طلب أسرتى ولم أندم».
وأشار «محمد» إلى أن ابن أخيه المتعافى من الفيروس تبرع له بالبلازما، وبعدها بدأت صحته بالتحسن، وتمكن من التنفس جيدًا والعودة إلى الحياة.
وذكر أنه فرح بشفائه بعد فقدانه الأمل، وتبرع بذبح ماشية ووزعها على الفقراء، أملًا فى أن يحفظ الله أسرته، ويحفظ مصر وشعبها، منوهًا بأنه لم يكن يتوقع أن يجد علاجًا للقضاء على فيروس كورونا، لكن البلازما هى التى استطاعت مقاومته دون ألم، بعدما كان يأخذ نفسه بصعوبة ويعانى من ارتفاع مستمر فى درجة الحرارة وألم فى الحلق.
ولفت إلى أنه بعد مرور ٢٠ يومًا فى مستشفى العزل، وتلقيه البلازما، جاءت نتيجة تحاليله سلبية، واستقرت حالته الصحية، وانتظم الضغط والنبض، وتمكن من العودة إلى المنزل.

الشيخ: أعانتنى على مقاومة ضيق التنفس ومرض الكلى

قال أشرف الشيخ، المتعافى من «كورونا» بعد حقنه بالبلازما فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إنه كان يعانى من ضيق شديد فى التنفس، وانخفاض معدل الأكسجين بنسبة أقل من ٩٠٪، نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وأضاف «الشيخ»، البالغ من العمر ٥٧ عامًا، أنه يعانى أيضًا من مشاكل فى الكلى، الأمر الذى فاقم من خطورة إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جلسة حقنه بالبلازما استغرقت ٤ ساعات، وظهرت نتائجها الإيجابية بعد عدة أيام وشعر بتحسن ملحوظ. وذكر أن من شروط التعافى إجراء مسحتين سلبيتين ومرور ١٤ يومًا على آخر مسحة سلبية، فضلًا عن عدم ظهور أعراض جديدة للفيروس على المتعافى.

سامى حداد: ساعدنى متبرع لوجه الله دون مقابل

كشف سامى حداد، مقاول، مقيم بمنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، ٦٣ عامًا، عن أنه دخل العناية المركزة فى حالة حرجة بين الحياة والموت لمدة ١٠ أيام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ولكن يد الله أنقذت حياته بعد أن جرب العلاج ببلازما متعافى من «كورونا».
وقال: «اقترح أحد أقاربى ويعمل بالمستشفى أن أجرب العلاج ببلازما المتعافين من كورونا بسبب بطء استجابتى للعلاج بأدوية تقوية المناعة، ولم أتردد كثيرًا قبل الموافقة، لأننى مؤمن بالآية التى تقول (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)، كما وجدت تشجيعًا من ابنى محمد، وبالفعل تحسنت حالتى بسرعة كبيرة، وعندما عرف باقى أفراد أسرتى بذلك أذاعوا الخبر بين الأقارب والمعارف وشجعوا المرضى على تجربة العلاج بالبلازما، ومساعدتهم فى إيجاد المتبرعين».
وتابع: «المرض محنة من الله، وعلينا أن نتخطاها»، منوهًا بأن ابنه ظل يبحث عن متبرع ليتبرع له بالبلازما، ووجد أسعارًا خيالية، إلى أن وجد متبرعًا لوجه الله.

موضوعات متعلقة

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

تفاصيل الموجة الحارة التي تضرب البلاد غدًا

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكي: «رفضها الأطباء»

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات.. سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

نجم الساعة

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«البحث العلمي»: المشروع الوطني للقراءة يتفق مع رؤية مصر 2030

«في ذكرى ألبير قصيري».. تفاصيل علاقته بأشهر كاتب «إباحي» في العالم

«عُرس الياسمين» و«حكاية جنون مختلف».. قصص قصيرة من سوريا

ناقد: في هذا الزمن يتم دهس الناقد «عديم الشلة»