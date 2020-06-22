9 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

اجتاز عدد إصابات فيروس كورونا 9 ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم، في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا كبيرا، وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.وكانت الصين أعلنت عن أول إصابة في أوائل يناير واستغرق الأمر حتى منتصف مايو لتسجيل 4.5 مليون حالة لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد الإصابات بنحو 2.3 مليون حالة أو 25 % من إجمالي كل الإصابات المسجلة.وانتشر المرض في أمريكا اللاتينية بوتيرة أسرع، إذ تسجل حاليا 23 % من إجمالي الإصابات في العالم.وتسجل البرازيل ثاني أكبر عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة وتتجه الهند لتخطي روسيا لتصبح ثالث أكبر بلد في عدد الإصابات.ووصل عدد المتوفين بالمرض حتى الآن 471 ألف شخص وقد تضاعف في سبعة أسابيع.