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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري يستعرض خطة تطوير ترع الشرقية وبني سويف

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:43 م
اجتمع وزير الموارد
اجتمع وزير الموارد المائية
وائل القمحاوى
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اجتمع وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الإثنين، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الرى، والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى، لمتابعة موقف تأهيل وتبطين الترع المتعبة الجارى طرحها بالإدارات العامة للرى على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، أنه يتم تنفيذ خطة قومية لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وأوضح عبدالعاطي، أنه يتم حاليا استكمال أعمال التأهيل في ٥٥ ترعة فى محافظتى الشرقية وبنى سويف، كما تتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية، مشيرا إلى أن المشروع له مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ويؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك  المناطق.
اجتمع وزير الموارد المائية
اجتمع وزير الموارد المائية

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