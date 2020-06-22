صناع «30 مارس» يحددون موعد تصوير الفيلم

يستعد المخرج أحمد خالد موسي لخوض تجربة جديدة في عالم السينما بفيلم (30 مارس) الذي يغوص من خلاله في منطقة السيكو دراما، محددًا 5 يوليو المقبل موعدًا مبدئيًا لبدء تصوير العمل، حيث تجهيز ديكورات التصوير المقرر الانتهاء منه في شهر أغسطس.وتعاقد صناع العمل مع الفنانين صبري فواز، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، دينا الشربيني، إنجي المقدم، محمد شاهين، ومحمد علي رزق، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف شرف جار التعاقد معهم.ويخوض حميد مدني تجربة التأليف لفيلمه الجديد وهي الأولى له في السينما على المستوي الاحترافي، فيما يحرص المخرج أحمد خالد موسي على تقديم أبطال العمل بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور.