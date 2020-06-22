رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ1603

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:36 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
طباعة
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) اليوم الإثنين، في لبنان إلى 1603 إصابات بعد تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 32.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا أن الحالات الجديدة اشتملت على 11 إصابة من بين المقيمين و5 إصابات من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1603 إصابات منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 32 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 8 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1077.

وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بإجراء فحوص الـ(بي سي أر) لعينات عشوائية من كافة المناطق اللبنانية.

موضوعات متعلقة

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

السيسى يوجه بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى

الصحة العالمية تحذر: كورونا لا يزال يتسارع

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

أدوية تؤثر على هرموناتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

«عُرس الياسمين» و«حكاية جنون مختلف».. قصص قصيرة من سوريا

ناقد: في هذا الزمن يتم دهس الناقد «عديم الشلة»

وزير الثقافة العراقي ينعى الروائي حميد الربيعي

«بصريات نقدية.. فصول فى تعالق الأدب التقنية» جديد عبدالرحمن المحسنى