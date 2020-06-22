200 عالق بالرياض يصلون إلى مطار سوهاج

استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم، رحلة استثنائية تابعة لشركة الخطوط الجوية «إير كايرو» قادمة من مطار الرياض الدولي لنقل 200 عالق يرغبون في العودة لبلادهم، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.وتستأنف وزارة الطيران المدني الحركة الجوية لجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية أقرتها الدولة المصرية.