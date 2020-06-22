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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:34 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية اليوم
أميرة العناني
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كشف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، عن ضبط 3 حالات محاولة غش بالمحمول، وطالب حاول تصوير ورقة الأسئلة، وتحرير محضرين لطالبين رفضا تدوين أي شيء على ورقة الأسئلة، إضافة إلى 5 حالات ارتفاع في درجة الحرارة، وتم عزلهم وامتحانهم في غرف العزل، واستكملوا الامتحان بعد انخفاض الحرارة أثناء اللجنة بعد إعطائهم خافضًا للحرارة، وذلك في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال وكيل الأزهر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الأزهر الشريف ينعى طالبًا وطالبة توفيا اليوم وفاة طبيعية، داعيًا الله أن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، مضيفًا أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا داخل اللجان، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان اليوم من القسم الأدبي 85 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

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