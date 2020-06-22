تحصين 1.6 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور خلال مايو الماضي

تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي، تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على المرض من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتي قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات قد أسفرت عـن تحصين 1.638.158 طائر خلال الشهر الماضي.وأضاف بأن الهيئة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، وبلغ إجمالى عــدد المزارع التي تم معاينتها 979 مزرعة خلال نفس الفترة.هذا وقد بلغت إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات 3114 تصريح وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات 3.949.516 طائر.