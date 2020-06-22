رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: الموقف من منطقة وادي جالوان واضح من الناحية التاريخية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:25 م
الهند
الهند
أ ش أ
طباعة
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستاف، أن موقف بلاده المتعلق بمنطقة وادي جالوان كان واضحا من الناحية التاريخية.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعته سفارة الهند لدى مصر نسخة منه اليوم الإثنين.

وقال سريفاستاف - تعليقا على البيان الصادر عن المتحدث الصيني حول الأحداث التي وقعت في منطقة وادي جالوان إن ما وصفه بمحاولات الجانب الصيني الآن تقديم ادعاءات مبالغ فيها ولا يمكن الدفاع عنها فيما يتعلق بخط السيطرة الفعلي، ليست مقبولة ولا تتوافق مع موقف الصين نفسها في الماضي.

وأوضح: أن "القوات الهندية على دراية تامة بمحاذاة خط السيطرة الفعلي في جميع قطاعات المناطق الحدودية بين الهند والصين، بما في ذلك وادي جالوان وهي ملتزمة به في هذا المكان، كما تفعل في كافة الأماكن الأخرى".

ونفى المتحدث - بحسب البيان - قيام الجانب الهندي قط بأي إجراءات عبر خط السيطرة الفعل، مشيرا إلى أن القوات الهندية تقوم بدوريات في هذه المنطقة منذ فترة طويلة دون وقوع أي حوادث.

وقال: "إننا لا نقبل الزعم بقيام الهند بتغيير الوضع الراهن من جانب واحد، بل في الواقع كنا نحافظ عليه".

وذكر أنه في منتصف شهر مايو، حاول الجانب الصيني تجاوز خط السيطرة الفعلي في مناطق أخرى من القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الهند والصين "وقد قوبلت هذه المحاولات دائمًا باستجابات مناسبة من جانبنا".

وأضاف أن الجانبين انخرطا بعد ذلك في مناقشات من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية القائمة لمعالجة الوضع الناشئ عن الأنشطة الصينية حيث اجتمع كبار القادة في 6 يونيو الجارى ووافقوا على عملية لخفض التصعيد وفض الاشتباك على طول خط السيطرة الفعلي تضمنت إجراءات متبادلة. واتفق الجانبان على احترام خط السيطرة الفعلي والالتزام به وعدم القيام بأي أنشطة تهدف لتغيير الوضع الراهن.
واعتبر ان الجانب الصيني لم يلتزم بهده التفاهمات وسعى إلى إقامة إنشاءات عبر خط السيطرة الفعلي، وعندما تم إحباط هذه المحاولة، قامت القوات الصينية بأعمال عنيفة في 15 يونيو 2020، أسفرت بصورة مباشرة عن خسائر بشرية.

وأكد المتحدث الهندي،"إننا نتوقع أن يطبق الجانب الصيني بإخلاص التفاهم الذي تم التوصل إليه بين وزراء الخارجية لضمان تحقيق السلام والهدوء في المناطق الحدودية، وهو أمر ضروري للغاية لتطوير علاقاتنا الثنائية بصورة شاملة".

موضوعات متعلقة

«التموين» تكشف حقيقة تشغيل 235 مركزًا متطورًا

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حقيقة صورة الغش الجماعي بإحدى لجان الثانوية العامة

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

منصة نسائية مصرية تفوز بجائزة عالمية من بين ممثلي 162 دولة

أدوية تؤثر على هرموناتك

مستويات الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تنخفض بسرعة

تجارب بريطانية تظهر إمكانية علاج سرطانات قاتلة خلال أسبوع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فؤاد راتب
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
المزيد

الثقافة

«بصريات نقدية.. فصول في تعالق الأدب التقنية» جديد عبدالرحمن المحسني

مكتبة الاسكندرية تحتفي بـ«إيراتوستينس» بذكرى قياس محيط الأرض

«كوما وايدى» تفوز بالمركز الأول بمسابقة تنمية أبناء الصعيد

«قُبلة رحيل» رواية جديدة لـ عبد الرحمن غنام عبر «كتبنا»