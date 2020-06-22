وزارة الإعلام اليمنية تستنكر اختطاف الحوثي للصحفي عبدالله بداهن

استنكرت وزارة الإعلام اليمنية، ما يتعرض له الصحفي عبدالله بداهن من اختطاف من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى.واعتبرت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاختطاف يأتي استمرارًا لمسلسل الجرائم التي استهدفت الصحفيين والناشطين بعدن، وضمن حملة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء سقطرى على أيدي المتمردين على النظام والقانون.وحملت الوزارة، مليشيات المجلس الانتقالي وقياداته، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي عبدالله بداهن، مطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ووقف كافة أشكال القمع والتعسف ضد الصحفيين والإعلاميين، وسياسة العداء والتحريض ضدهم.ودعت الوزارة كافة المنظمات المعنية بحقوق الصحفيين والإعلاميين وجميع المنظمات الحقوقية، لإدانة هذا الفعل السافر، وكافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات في اليمن ضد العاملين في مجال الصحافة والإعلام وأصحاب الرأي.