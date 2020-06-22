1808 إصابات بكورونا في العراق
الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:24 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1808 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 850 مصابًا.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "تم فحص (10075) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316)".
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "تم فحص (10075) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316)".