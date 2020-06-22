1808 إصابات بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1808 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 850 مصابًا.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "تم فحص (10075) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316)".