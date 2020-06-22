أوبك ومنتدى مصدري الغاز يبحثان تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

بحث محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، اليوم الإثنين، مع الاأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوري سينتيورين تأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وكذلك على أسواق النفط والغاز إلى جانب آفاق سوق الطاقة على المدى المتوسط والطويل إضافة إلى التعاون التقني في مجال البيانات والإحصاءات.جاء ذلك فى بيان مشترك صدر اليوم، عن منظمة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بمناسبة عقد الاجتماع التقني لحوار الطاقة بين أوبك والمنتدى بالفيديو.وقال البيان نقلا عن باركيندو: أنه اطلع الأمين العام لمنتدى الغاز على القرارات الأخيرة التي اتخذها منتجو النفط في إعلان التعاون في الاجتماعات الوزارية التاسع والعاشر والحادي عشر لمنظمة أوبك ودول خارج أوبك في ابريل الماضي ويونيو الجاري.ونوه البيان إلى تأكيد باركيندو على وجود العديد من الأشياء المشتركة بين أوبك ومنتدى الغاز بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في المنظمتين والطبيعة الأساسية لكل من تنمية البشرية والأهداف التنظيمية مشيرا إلى "تأكيد أوبك أن هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من بعضنا البعض".وأشار البيان إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين لتبادل المعرفة والخبرة والآراء والمعلومات والبيانات والممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وهو ما تم في أكتوبر الماضي على هامش أسبوع الطاقة في روسيا.ونقل البيان عن سينتيورين تأكيده أن هذا الحوار الفني الأول يمثل "فصلًا جديدًا في تعاون أوبك ومنتدى الغاز مشيرا إلى ان وباء كورونا تسبب فى حالة من الانخفاض الحاد في الطلب على كل من النفط والغاز مما يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون والجهود المشتركة المتطورة.