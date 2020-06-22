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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومي المرأة»: فرع المجلس نجح في حل عدد من شكاوى المرأة السويفية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:13 م
قومي المرأة
قومي المرأة
بنى سويف- محمد حفيظ
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أكدت نيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أن فرع المجلس لا يدخر جهدا في تنفيذ خطة وإستراتيجية المجلس القومي للمرأة التي تهدف لتوفير كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية بشكل عام في كافة المناحي الحياتية، وذلك تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس،التي لا تألوا جهدا في توفير كافة السبل والتيسيرات التي تساعد فرع المجلس للقيام بدوره.

وأشارت " نيرمين" إلى أن الفرع يلقى التشجيع والدعم بمختلف أنواعه من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الذي يتابع بشكل دوري كافة الجهود التي ينفذها الفرع في خدمة المرأة السويفية في مختلف المجالات والقضايا، بجانب توجيهه الدائم بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه جهود المجلس بالمحافظة، وحرصه على حشد كافة الجهود وتكاملها سواء التي ينفذها المجلس أو المجتمع المدني في مجالات شؤون المرأة ودعمها وتمكينها في مختلف النواحي.

جاء ذلك على هامش إعلانها عن تفاصيل تقرير مكتب الشكاوى بفرع المجلس الذي يتضمن بعض المشكلات التي تواجه بعض السيدات السويفيات، ونجاح فرع المجلس في التعامل معها وحلها من خلال دعم المحافظة والجهات المعنية، حيث كشف التقرير عن قيام محام المكتب بالرد علي 42 مشورة قانونية تضمنت عدة تصنيفات رئيسية علي سبيل المثال الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، تنفيذ أحكام العنف العمل.

كما حصل المكتب على عدد 8 أحكام قضائية نافذة لصالح الشاكيات، سبق وأن رفعها المكتب للحصول علي حقوق سيدات منها نفقات زوجية، ونفقة صغار، وبدل فرش وغطاء، وقضايا خلع.

وتبين من التقرير أنه، من خلال تعاون مديرية أمن بني سويف،نجح المكتب في تنفيذ حكم محكمة بكامل متجمد نفقة للسيدة (ن.ع )بعد أن امتنع طليقها عن أدائها في موعدها،حيث تم تطبيق القانون عليه بإلزامه بدفع كامل المتأخرات المادية واستلمتها الشاكية فورا.

وكشف التقريرأنه تمت مساعدة أكثر من 6 سيدات في تنفيذ أحكام قضائية سبق وأن حصلن عليها ضد آخرين حيث خاطب مكتب فرع المجلس القومي للمرأة مكتب الشكاوي بخطاب رسمي موجه للسادة رؤساء جهات التنفيذ المختلفة المعنية بتلك الأحكام.

وتضمن التقرير أيضًا الإشارة إلى أنه تحت إشراف مقررة فرع المجلس ومشاركة باقي العضوات وفريق العمل شارك محام الفرع في العديد من الأحياء العامة في الأوساط القريبة منه للتوعية بالخطوات الاحترازية لتلافي العدوي بفيرس الكورونا وقلة التخالط والحرص علي ارتداء الكمامات والنظافه العامة.

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