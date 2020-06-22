يحيى الطاهر عبدالله.. بدل اسمه الحقيقي.. وحقق نبوءة والده في سن صغيرة

يحيى الطاهر عبدالله ليس هو الاسم الحقيقي للكاتب الأقصري الشهير، ولكن كان اسمه الحقيقي عبدالفتاح يحيي الطاهر عبدالله، ولهذا الاسم قصة غريبة، هكذا قال الشاعر الحساني حسن عبدالله وهو ابن عم والد الروائي والقاص الشهير.وأضاف الحساني لـ"لدستور": "إن والد يحيى كان له تقليد غريب في اختيار أسماء أبنائه، كان متبعًا في ذلك نهج القرية المصرية في ذلك الوقت، وهي أن الأب يحب أن يسمي ابنه بأسماء أحد المشاهير لكي يكون في المستقبل مثله، لذلك فأكبر إخوة يحيى كان اسمه محمد عبدالمنعم وهو اسم مركب ومحمد عبدالمنعم هو أحد أمراء الأسرة المالكة، والولد الذي بعده عبدالفتاح يحيى، وعبدالفتاح يحيى الحقيقي هو رئيس وزراء من المشتغلين بالحركة الوطنية، الثالث اسمه محمد رشاد ومحمد رشاد هو الوصي على عرش المملكة بعد قيام ثورة 1952، وبعده جمال عبدالناصر على اسم جمال عبدالناصر، وعبدالحكيم عامر على اسم عبدالحكيم عامر، أسماء مركبة وتتوخى التيمن بأسماء المشاهير أملًا في أن تتحقق النبوءة ويكون أحدهم شهيرًا، وكان من قدر الله أن يشتهر يحيى بأكثر ممن سمي على اسمه، وتتحقق نبوءة والده، مع أنه لم يشخ ومات شابًّا.وتابع: "كان يحيى شخصية مركبة، وكان يعاني من مشكلات نفسية منذ طفولته، وذلك لتدليل أبيه الزائد له، كان يحبه محبة عظيمة، وظل الاضطراب مصاحبًا له إلى وقت موته، كان يعتد بذاته بشكل مبالغ فيه.وواصل: "كان يحترمني جدًّا لأننا كنا نقرأ معا في طفولتنا، وفي القاهرة وبعد معرفة الناس بي وبمقالاتي زارني في مكتبي في مجلة "المجلة"، كان يرأس تحريرها في ذلك الوقت الكاتب الشهير يحيى حقي، والذي كان في نفسه انتقاد ليحيى الطاهر ولكن لعصبيته وليس على كتابته.