أول تعليق من أوس أوس على وفاة ابنه: «كان نايم وزي الفل»

وكتب "أوس أوس" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا علي يا حبيبي ماتتعزش على اللي خلقك الوفاة طبيعية كان نايم وزي الفل ربنا يصبرنا على فراقك".وأضاف: "آسف جدا مش قادر أرد على رسائل ولا مكالمات لو بتحبوني من قلبكم دعواتكم لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل".وتوفي الطفل علي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وهو الطفل الثاني للفنان أوس أوس وولد في فبراير الماضي.