«معوض»: يجب تأهيل الجامعات المصرية للتحول إلى الذكاء الاصطناعي

ألقى الدكتور إبراهيم معوض، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر الفيديو كونفرانس بالمنتدى الدولي الرابع بعنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة"، والذي تنظمه جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة علمية حول "مستقبل البيئة التعليمية ما بعد كورونا".تناول فيها مميزات التعليم عن بُعد، وسيناريوهات الجامعات في التعامل مع أزمة كورونا ودعم البنية التحتية التكنولوجية، وقيام الدولة بمشروع قومي لتحويل الاختبارات التقليدية إلى اختبارات إلكترونية، وتحويل المقررات بشكل إلكتروني، وذلك استعدادًا إلي تحويل الدمج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد، وتحويل الجامعات إلى جامعات ذكية، مؤكدا بأنه سيتم دعم الجامعات بـ"218" ألف جهاز كمبيوتر، لتنفيذ "117" مركزًا للاختبار الإلكترونية، كما تم عمل بروتوكولات مع وزارة الاتصالات للتوسع في هذه المنظومة.وأوصى خلال محاضرته بتعظيم دور التعليم عن بُعد استعدادًا لأي أزمة تمر بها البلاد، والتوسع في تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب علي هذا النوع من التعليم، ودعم البنية التحية بشكل أكبر وتوفير سرعات أكثر لشبكة الإنترنت، وتوفير الأدوات لأعضاء هيئة التدريس لإنتاج محتوى إلكتروني يتناسب مع البيئة الرقمية الجديدة، والتوسع في التقييم الإلكتروني للطلاب بشكل إلكتروني، ورفع قدرة المنصات الرقمية، كما أوصي بالاستمرارية في نظام التعليم عن بعد حتى بعد الانتهاء من الجائحة، والاستفادة من هذه الأزمة إلى التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.