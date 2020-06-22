تعقيم المصالح الحكومية ومقر لجان الثانوية بالواحات البحرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار حملات التطهير كإجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، بجانب تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح «راشد» أن هناك اهتمامًا بمقار لجان الامتحانات، ويجري تعقيمها مع مراعاة كل تعليمات وزارة الصحة.وأضاف أنه تم التنسيق مع الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، وتم رش وتعقيم مبنى استراحة المراقبين بامتحانات الثانوية العامة، كما تم تطهير المعهد الثانوي الأزهري ومقر لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الصديق الابتدائية بمدينة الباويطي ومستشفى الواحات البحرية، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباويطي، ومبنى خدمة المواطنين، وتعقيم الأتوبيس العام بشكل دوري.