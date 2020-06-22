310 إصابات بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من أصل 889 عينة اختبار تم إجراؤها على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 29143 حالة.وذكرت الوزارة، حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أنها سجلت أعلى نسبة إصابات في العاصمة كابول بواقع 166 حالة.وأشارت إلى أنه سُجلت أيضًا 12 حالة وفاة اليوم؛ ليصل عدد المتوفين إلى 598 حالة، فضلا عن تماثل 8841 حالة للشفاء منذ انتشار الوباء في البلاد.