19 متعافى جديدًا بين أفراد الأطقم الطبية بأسوان (صور)

شهدت دار الضيافة التابعة لجامعة أسوان والمخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، خروج 19 حالة من الأطقم الطبية بمستشفيات الجامعة، بعد تعافيهم من الفيروس القاتل وتماثلهم للشفاء التام.وأوضح الدكتور محمد صبحي، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة أسوان، لـ"الدستور": أن المتعافين من كورونا من الأطقم الطبية على النحو التالي: 2 طبيب، و2 إداري، و15 فنى تمريض، موضحًا أنه كان يتابع الحالات أولًا بأول منذ وصولها إلى دار الضيافة حتى تعافيهم، وأن رحلة علاجهم استغرقت 14 يومًا.وأوضح لـ"الدستور"، أن 15 حالة من مرضى كورونا، لا تزال تتلقى العلاج داخل دار الضيافة التابعة لجامعة أسوان، وسيتم تحويل 3 آخرين أيضًا بعد تبين إيجابية إصابتهم بالفيروس، مشيرًا إلى أن دار الضيافة مخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا من الطاقم الطبى وإداريى الأقسام بالمستشفى الجامعى.واستكمل أن جميع الحالات مستقرة، وأن أسطوانات الأكسجين متوفرة بدار الضيافة، وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه يوجد تنسيق بينهم وبين المستشفى فى حين تدهور أى حالة سيتم تحويلها مباشرة، متمنيًا عبور الأزمة على خير وأن يحفظ الله الجميع.