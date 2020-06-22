العثور على جثة بائع خردة مقتولا أمام قسم شرطة فرشوط

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، اليوم، على جثة بائع خردة مقتولًا أمام مركز الشرطة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة بائع خردة مقتولًا أمام مركز شرطة فرشوط، فيما دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة، لنقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.وتكثف الأجهزة الأمنية برئاسة العميد قرشي عبد المنعم رئيس فرع البحث الجنائي، والنقيب مصطفى تاج معاون أول مباحث فرشوط، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين بواقعة القتل.