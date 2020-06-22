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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طبيب: أصحاب فصيلة دم +A أكثر عرضة لمخاطر كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:56 م
الدكتور محمود الشربيني
الدكتور محمود الشربيني
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كشف الدكتور محمود الشربيني أستاذ العناية المركزة وطب الحالات الحرجة بكل من مصر وإنجلترا، أن نتائج أحدث الأبحاث العلمية التي أجريت في بريطانيا، واشترك فيها مع لفيف من الباحثين بجامعة كولومبيا بنيويورك، أكدت أن فصيلة دم الإنسان تحدد شدة إصابته بفيروس كوزونا المستجد.

وقال الشربيني - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين: إن تلك النتائج نشرت فى مجلة (نيو إنجلاند أوف ميديسين) العلمية، موضحا أنها أكدت أن أصحاب فصيلة الدم +A لديهم الاستعداد أكبر بنسبة 45% للإصابة بفيروس كورونا بدرجة شديدة الخطورة، والتي قد تؤدي إلى زيادة الاستعداد للفشل التنفسى والاحتياج الضروري لأجهزة التنفس الصناعى مع زيادة نسبة الوفيات.

وتابع أن أصحاب فصيلة الدم O لديهم حماية من المرض، فيما تكون فرص باقى الفصائل في الإصابة عادية، مناشدا أصحاب الفصيلة +A بضرورة اتخاذ أقصى درجات الاحتياط طول الوقت، والإسراع بالتوجه إلى الأطباء المتخصصين فور الشعور بأعراض الإصابة بالمرض والمتعارف عليها من ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والسعال الجاف وضيق التنفس.

وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور محمود الشربيني إلى أن العلماء نجحوا فى إيجاد أجسام مضادة قوية جدا للقضاء على الفيروس تم الحصول عليها من حيوان (اللاما أو الباكا)، وهو حيوان صغير في حجم الخروف من فصيلة الجمال، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية وبيرو، مشيرا إلى أن العلماء يبحثون فى استخدام هذه الأجسام المضادة على شكل استنشاق للوقاية من الفيروس.

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