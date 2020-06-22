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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تبحث مخطط تطوير سوق الجملة بشطا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:49 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم الأحد، مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وسعد الفرماوي، المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف، ورجب معيزة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتناول الاجتماع استعراضا شاملا لجميع مقترحات تطوير سوق دمياط للخضر والفاكهة والأسماك بمنطقة شطا، وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط بإعداد تلك الدراسات والمقايسات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير الشامل خلال زيارتها للسوق الأربعاء الماضي لمعاينة الموقف على أرض الواقع.

و وجهت المحافظ بتزويد بوابتى السوق وذلك بعد تقسيمه لجزأين للخضار وآخر للسمك، بعمالة لتحصيل الإيرادات وبحث إمكانية توريدها لصالح صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة بعد نقل إدارته للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لذلك، مؤكدة أيضًا أنه ووفقًا للخطة الموضوعة سيتم تزويد البوابتين بأنظمة حديثة ومنظومة تأمينية محكمة.

و أكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم إسناد أعمال الصيانة ونموذج التطوير إلى مديرية الإسكان، موجهة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالسوق بصورة يومية، وإعداد دراسة تضم حصر شامل للباكيات غير المشغولة تمهيدًا لطرحها، وتوحيد الشكل الخارجى للسوق، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تهدف إلى خدمة التجار بالسوق ومرتاديه وإنشاء مجمع متكامل يضم أنشطة مختلفة على أعلى مستوى.
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

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