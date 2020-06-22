وفد الحكومة السودانية يتلقى دعوة للحوار مع «جناح الحلو»

أعلن وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، الإثنين، تلقيه دعوة رسمية من وساطة المفاوضات في دولة جنوب السودان، لحضور جلسة حوار غدًا الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الوفد المفاوض للحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو.وذكر محمد حسن عثمان التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام - في بيان اليوم - أن أجندة الحوار ستشمل: وقف العدائيات، القضايا الإنسانية، ومواصلة الحوار حول إعلان المبادئ.وأكدت الحكومة السودانية جاهزيتها وحرصها على مواصلة الحوار وكسر جمود التفاوض مع (الحركة الشعبية - شمال)، سعيًا للوصول إلى سلام عادل وشامل يعالج قضايا الحرب والسلام في السودان.