«كوما وايدى» تفوز بالمركز الأول بمسابقة تنمية أبناء الصعيد

حصلت مبادرة "كوما وايدي"، والتي أسستها حفصة إمبركاب، على المركز الأول، بمسابقة برنامج تنمية أبناء الصعيد التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي.وسيتم تكريم أفراد المبادرة من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عقب الانتهاء من جائحة فيروس كورونا.يذكر أن، مبادرة "كوما وايدي" تستهدف إحياء التراث النوبي من خلال توثيق معالمها، والبحث عن الكلمات النوبية المُندثرة بهدف الحفاظ على اللغة النوبية، وأيضًا صناعة أفلام وثائيقية عن النوبة.ونجحت المبادرة في إنتاج أول كتيب يترجم كلمات اللغة النوبية لأول مرة إلى عدة لغات منها العربية والاسبانية، بالإضافة إلى إنتاج عدة أفلام وثائقية منها فيلم حراس النيل والذي حاز على جائزة أفضل إخراج بمهرجان "ايكون ميديا" بالجامعة الأمريكية، وفيلم "جورتي".