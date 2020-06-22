بوتين يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالقرب من سور الكرملين بموسكو، بمناسبة عيد حماة الوطن الذي احتفلت به روسيا.وحسب التقاليد، قامت عناصر الحرس الرئاسي بتزيين إكليل الزهور على الشعلة الخالدة بشريط بألوان العلم الروسي وخطوا عليه عبارة: "للجندي المجهول من رئيس روسيا".وحضر هذه المراسم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسا مجلسي البرلمان، فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو.وهنأ بوتين الجيش والمحاربين القدامى بمناسبة العيد السنوي، مشيرا إلى أن الجنود والضباط والبحارة الروس يخدمون الوطن بتفان وإخلاص.