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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2020.. «التعليم» تعلن موعد بدء التصحيح

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:16 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2020


وقال نائب الوزير، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو 2020، حرصًا على سلامة المقدرين.

وأضاف إن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعي امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.

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الدكتور رضا حجازي
التعليم
التعليم
التعليم
الدكتور رضا حجازي
التعليم
التعليم
التعليم

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