السودان: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١١٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و١٢ وفاة، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١٣٥ حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الإثنين عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٦ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٦ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد ٢٣١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٦٩٨ حالة، بينها ٥٣٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٤٦٠ شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.