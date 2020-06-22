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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لسائق لحيازته كمية من الهيروين بالإسكندرية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:50 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازته 29 لفافة من مخدر الهيروين، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.

وترجع أحداث القضية رقم 5697 لسنة 2014 جنايات العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بالقبض علي شخص بالطريق العام بحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أثناء مرور الدورية الأمنية بالطريق الساحلي اشتبهت في سيارة بدون لوحات معدنية عليها أرقام تصدير دبي وبداخلها المتهم ى.ج.ر، 28 سنة، سائق، فطالبت القوة الأمنية المتهم بالتوقف، إلا أنه حاول الفرار بالسيارة فانقلبت علي الطريق.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 29 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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