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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«أزهر هوسا».. نافذة إلكترونية للم شمل الأزهريين بغرب إفريقيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:48 م
أزهر هوسا
أزهر هوسا
أميرة العناني
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أجرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة، من خلال صفحة "أزهر هوسا" التى دشنتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بلغة الهوسا، لمعظم مسلمى وخريجى الأزهر بغرب إفريقيا، ندوة علمية ثقافية بعنوان "الأزهريون الأفارقة فى مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة عن الإسلام".

حاضر بالندوة خريجو الأزهر من نيجيريا، والنيجر، والكاميرون، وتشاد، وهم الشيخ مصطفى أبوبكر محمد، عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية يوبى، والشيخ إبراهيم موسى سليمان،مدرس الفقه الإسلامى والقانون بجامعة التضامن وجامعة الوفاق، والدكتور آدم محمد مصطفى، محاضر بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة ولاية يوب، والشيخ صالح أبوبكر قورا، مدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والشيخ مختار إبراهيم طاهر بوثى، داعية إسلامى، مع مجموعة من مسلمي هذه الدول.

و تضمنت محاور الندوة كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، بتبنى أسس المنهج الأزهرى الذي يرسخ للوسطية والاعتدال، باعتباره منهج عاصم للدماء ويشيع الأمن فى المجتمعات، فضلًا عن سرد لأبرز القضايا التي تواجه مسلمي إفريقيا لعرضها على علماء الأزهر الشريف، وبحث سبل حلها وتذليل الصعاب حيالها، ووضع خطة عمل لخريجى الأزهر بتلك الدول وفق البرامجِ والخُطط والأنشطة، المكثفة التى يتبناها الأزهر ومنظمة خريجى الأزهر بتلك الدول، التى من شأنها تدعم أبناء دول وشعوب القارّة الأفريقية.

وأوصى المحاضرون خلال الندوة بزيادة الدورات العلمية والدعوية لخريجى الأزهر وتزويدهم بالفتاوى الصحيحة فى النوازل والمستجدات التي توضحها الهيئات العلمية التابعة للأزهر الشريف، وخاصة ما يتعلق بقضايا السلام والتعايش السلمي والتعددية، وما يتعلق بتفنيد الأفكار المتطرفة، وخاصة توجيه النصوص التى تعتمد عليها الجماعات الإرهابية فى الترويج لأفكارهم المغلوطة، ويتم ترجمتها إلى اللغات المحلية لحاجة الناس إلى سماع رأى الأزهر الشريف فيها، فضلًا عن تكثيف مثل هذه الندوات واللقاءات والإتصال بجميع خريجى الأزهر الشريف، للم الشمل وتفعيل العمل الدعوى الجماعى.

ولم ينس المشاركون بالندوة أهمية إبراز دور المرأة الأزهرية، وتشجيعها فى القيام بدورها الدعوي والتعليمي، ودعوتهن فى البرامج التى تقوم بها إدارة صفحة "أزهر هوسا" لمناقشة الموضوعات التى تتعلق بالمرأة والطفل وتربية النشء.

ومن جانبهم أشاد خريجو الأزهر بدول غرب إفريقيا بدور الفروع الخارجية للمنظمة بالخارج فى لم شمل الأزهريين حول العالم، للعمل على ترسيخ ونشر الوسطية والإعتدال، وأهمية إطلاق صفحة "أزهر هوسا"، كنافذة الكترونية.

جدير بالذكر أن صفحة "أزهر هوسا" أطلقتها المنظمة كنافذة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تم إنشائها هذا العام 2020، لتخاطب المسلمين في غرب أفريقيا بلغتهم الهوسا وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الإسلام الوسطي المعتدل ونبذ العنف والتطرف، كما يقوم المختصين بالمنظمة ببث برامج توعية على موقع الصفحة، ويبلغ عدد متابعيها حوالي 8200 شخص.

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