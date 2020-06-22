روبوت يطهر محطة قطارات في طوكيو لمكافحة كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يظهر اختبار روبوت التطهير الياباني "patro" في محطة قطار بالعاصمة طوكيو لمكافحة فيروس كورونا.يتميز الروبوت "باترو" بتعبيرات وجهه حيث يبتسم للمارة وينظر حوله، وهو منتج إحدى الشركات الخاصة بتصنيع السيارات ذاتية القيادة في اليابان.وشهدت محطات القطار في العاصمة اليابانية طوكيو، تكدسا كبيرا لمستقلي القطارات مرة أخرى بعد أن بدأت اليابان مبدئيًا في إعادة فتح أبوابها بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو آبي، حالة الطوارئ فيروس التاجي منذ الشهر.