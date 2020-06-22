تصادم سيارتين ملاكى أعلى دائرى غمرة

أصيب سائق بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة غمرة.تلقت إدارة المرور إشارة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة غمرة، ما أدى إلى إصابة قائدى السيارات بجروح بسيطة.وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق الأول ما أدى إلى اصطدام السيارة الأولى بالحاجز الخرساني.وتعمل الإدارة العامة على رفع حطام السيارتين وتيسير حركة المرور، كما شهد الطريق المتجه إلي مدينة نصر حالة من التكدس المروري، بسبب وقوع الحادث، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.