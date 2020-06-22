لبنان: 16 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1603 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 798 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.