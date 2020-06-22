الكويت تدين العملية الإرهابية في مدينة ريدينج البريطانية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعملية الإرهابية التي وقعت في مدينة "ريدينج" البريطانية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.‏وأكد مصدر مسئول- في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية- وقوف الكويت وتضامنها مع المملكة المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وأعرب المصدر المسئول عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.