رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:43 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، من أن آثار جائحة فيروس كورونا ستظل لعقود قادمة.

وقال غيبريسوس - في منتدى صحي افتراضي نظمته حكومة دبي: إن أكبر تهديد يواجه العالم هو "نقص التضامن العالمي والقيادة العالمية"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح "لا يمكننا هزيمة هذه الجائحة بعالم منقسم. لقد أدى تسييس هذه الجائحة إلى تفاقمها، ولا أحد منا في مأمن حتى يصبح جميعنا في مأمن".

وأضاف: "الجائحة لا تزال تتسارع. نحن نعلم أن الجائحة هي أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنها أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وآثارها ستكون محسوسة لعقود قادمة".

وجاءت تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد يوم من تسجيل المنظمة ارتفاعا قياسيا في إجمالي عدد الحالات المؤكدة على مستوى العالم، حيث تم تسجيل 183 ألفا و20 حالة يوم الأحد.

وبينما تخفف أوروبا إجراءات الإغلاق، فإن عدوى كوفيد-19، التي قتلت أكثر من 465 ألف شخص وأصابت ما يقرب من 9 ملايين في جميع أنحاء العالم، ترتفع في الأمريكيتين وأجزاء من آسيا.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر: كورونا لا يزال يتسارع

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

«بالزغاريد».. خروج 25 متعافى من عزل الداخلة (فيديو)

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

حقيقة صورة الغش الجماعي بإحدى لجان الثانوية العامة

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أدوية تؤثر على هرموناتك

مستويات الأجسام المضادة لدى المتعافين من كورونا تنخفض بسرعة

تجارب بريطانية تظهر إمكانية علاج سرطانات قاتلة خلال أسبوع

محاولات بريطانية لعلاج السرطان خلال أسبوع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فؤاد راتب
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
المزيد

الثقافة

«كوما وايدى» تفوز بالمركز الأول بمسابقة تنمية أبناء الصعيد

حِكم وأقوال فلسفية في «مسامَرات بجوار الموقد» الصادر عن مؤسّسة الفكر العربي

الشارقة للفنون وحبيبى كولكتيف تختمان سلسلة عروضهما بـ «سيدة البحر»

«هيئة الكتاب» توفر سلسلة «ما» مجانًا