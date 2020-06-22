وزير النقل يتابع وصول 275 مصريا من السعودية لميناء سفاجا

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول العبارة "القاهرة" التابعة لشركة القاهرة للعبارات في الواحدة من صباح اليوم، وعلى متنها 275 راكبا مصريا و73 سيارة لميناء سفاجا قادمة من ميناء ضبا السعودي.ووجه الوزير بتقديم كل التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي والتنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة وأعضاء المجتمع المينائي لتسهيل عودة الركاب، وصعد فريق طبي متخصص على متن السفينة وأنهى إجراءات الفحص الطبي والاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد للعائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، كذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كل العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة في أثناء التعامل مع الجمهور.