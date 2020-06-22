كوريا الجنوبية تؤكد رسميًا بدء الموجة الثانية من كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، بدء الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشددة على ضرورة الاستعداد لمحاربة طويلة الأمد للجائحة.واعتبرت مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، تشون إين جيون، أن الموجة الثانية باتت تضرب العاصمة سول وضواحيها، منذ مايو انطلاقا من بؤر عشوائية لانتشار الإصابات في المدينة، مضيفة، أن انتشار العدوى سيستمر طالما يواصل الناس الاتصال بشكل وثيق ببعضهما بعضا".من جانبه، أكد عمدة سيئول، باك فون سون، إمكانية تشديد الإجراءات الوقائية في المدينة ومحيطها حال تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة 30 حالة يوميا ومواجهة نقص في الأسرة بالمستشفيات لعلاج المرضى.وكانت كوريا الجنوبية تعتبر من أكبر بؤر تفشي الفيروس مع بدء انتشاره خارج الصين في أواخر 2019 وأوائل 2020، إلا أن البلاد تمكنت من احتواء الجائحة خلال الأشهر اللاحقة، وسجلت هناك حتى الآن 12438 إصابة مؤكدة، بينها 280 وفاة وتعافي 10881.