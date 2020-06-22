باكستان تستدعى القائم بالأعمال الهندى احتجاجًا على إطلاق النار

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، جوراف أهلواليا القائم بالأعمال في السفارة الهندية بإسلام أباد، لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير، في 20 من یونیو الجاري؛ ما أدى إلى مقتل فتاة باكستانية وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" اليوم الإثنين أن الخارجية الباكستانية أدانت بشدة استمرار القوات الهندية في استهداف المناطق المأهولة على الجانب الباكستاني، وأبلغت الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.