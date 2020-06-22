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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التأديبية تبرئ 7 موظفين بـ «الوطنية للإعلام» من تهمة الإهمال

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:35 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 10 من العاملين في الإدارة القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بوجود مثالب وقصور في عمل الإدارة والإهمال في أداء العمل مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الهيئة.

وتضمن الحكم تبرئة كل من محام بالإدارة القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام، م.م، م.م مديرى إدارة قانونية، ومحام آخر بالإدارة، وم.ج، م.أ مديرى عام بذات الجهة، وكبير محامين من التهم المنسوبة لهم.

وعاقبت المحكمة كلً من محامين بالإدارة بخصم أجر 10 أيام من راتب كلًا منهما، ووجهت عقوبة الإنذار لـ م.ع أحد مديرى العموم بالإدارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من المحامين عدم انجاز واتخاذ الاجراءات القانونية بالتحقيقات المسندة لهم كأعمال، وتراخي المحال الثالث في انجاز ملفات التظلمات المحالة له بدون مبرر رغم تحرير مذكرات بشأنها ولم يعرضها علي رئاسته للإعتماد، فيما تقاعس الرابع عن ابداء أي دفوع موضوعي في دعوى اقتصادية ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة.

وتقاعس الخامس أيضًا عن مباشرة دعوى منوطة به ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد الهيئة، ولم يحرر مذكرة بالرأى في الحكم الصادر إلا بعد فوات المواعيد المقررة للطعن، وأهمل السابع في الإشراف والمتابعة علي أعمال مرؤوسيه.

وبالبحث تبين للمحكمة براءة 7 من المحالين من التهم المنسوبة لهم، فيما أدانت 3آخرين وأصدرت حكم بمجازاتهم.

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