يسرا عن تكريمها من «التضامن»: «شرف ليا»

علقت الفنانة الكبيرة يسرا، على تكريمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب مسلسلها "خيانة عهد" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وناقشت فيه ظاهرة الإدمان.ونشرت يسرا، صورة من التكريم عبر موقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "تشرفت على مدار 5 سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة الدكتورة غادة والي اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة".وأضافت: "امبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل #خيانة_عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب".واستكملت: "بشكر جدًا وزارة التضامن وعلى رأسها الدكتورة نيڤين القباج، وأيضا دكتور عمرو عثمان وكل القائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التقدير ده".واختتمت: "طبعا حب كبير قوي للجمهور اللي تفاعل مع المسلسل وحبه وكان سببا في نجاحه، يارب احفظ أولادنا جميعا وابعد عنهم كل شر".