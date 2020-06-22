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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حمدوك» يؤكد ضرورة السعي لتحقيق السلام

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:32 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية السعى لتحقيق السلام، لافتًا إلى الجهود الدؤوبة التي شهدتها الفترة الماضية من أجل هذا الهدف.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن حمدوك تسلم مذكرة من ممثلي عدد من لجان المقاومة في الأحياء، المتعلقة بالسلام وقضايا الحكم المحلي، والتي عبرت عن حاجة البلاد للسلام باعتباره القضية الأهم، وأكدت ضرورة تحقيق السلام الاجتماعي عبر الحوار المستمر، وإقامة منصات إعلامية للتبصير به.

وبحث اللقاء القضايا الملحة ومنها الغلاء والتضخم وندرة السلع الاستهلاكية، إضافة إلى الأزمة الصحية ووباء "كورونا" وتفاقم هذه الأزمات في الولايات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما يجعل الثورة تُحقق أهدافها هو ما تقوم به لجان المقاومة في مختلف بقاع السودان، موضحًا أن مذكرة السلام بمثابة برنامج عمل متكامل فضلًا عن تمثيلها لأهداف الثورة، مما يستلزم العمل على تحقيقها خاصة وأن الثورة ليست حدثًا بل عملية مستمرة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بوضوح الرؤية والمعرفة العميقة بالقضايا والمشكلات من قبل لجان المقاومة مما يعطي الأمل بأن السودان بخير، مشيرًا إلى أن بلاده لم تتمكن منذ الاستقلال من معالجة القضايا الكبرى، كما لم تتمكن من إيجاد مشروع وطني حتى أتت ثورة ديسمبر وأعطت الأمل لإنجاز ذلك.

وأكد ضرورة ألا تسمح لجان المقاومة لقوى الثورة المضادة بزرع الإحباط أو بث الشعور بعدم تحقيق إنجازات، مشيرًا إلى أن عملية إسقاط النظام البائد بكل عنفه واستبداده هي في حد ذاتها عملية كبيرة وحدث كبير ومهم.

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