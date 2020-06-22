عادات خاطئة تسرع من الشيخوخة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، فيديو جراف يرصد أبرز العادات التي تسرع من الإصابة بالشيخوخة، وجاءت كالآتي:- الإفراط في تناول الدهون والسكريات حيث يزيد من سرعة ظهور التجاعيد.- عدم الحصول على قسط كاف من النوم والذي يؤثر على صحة البشرة.- الجلوس لفترات طويلة والذي يسبب انحناء العمود الفقري.- يؤثر التوتر والاكتئاب سلبيا على الجينات ويسرع ظهور علامات الشيخوخة.- التدخين يؤثر سلبًا على صحة البشرة والصحة العامة.- عدم ممارسة التمارين الرياضية يسبب زيادة الوزن.- التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة يسرع من ظهور التجاعيد.