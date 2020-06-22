عادات خاطئة تسرع من الشيخوخة (فيديو)
الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:37 م
ياسمين عباسطباعة
استعرض برنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، فيديو جراف يرصد أبرز العادات التي تسرع من الإصابة بالشيخوخة، وجاءت كالآتي:
- الإفراط في تناول الدهون والسكريات حيث يزيد من سرعة ظهور التجاعيد.
- عدم الحصول على قسط كاف من النوم والذي يؤثر على صحة البشرة.
- الجلوس لفترات طويلة والذي يسبب انحناء العمود الفقري.
- يؤثر التوتر والاكتئاب سلبيا على الجينات ويسرع ظهور علامات الشيخوخة.
- التدخين يؤثر سلبًا على صحة البشرة والصحة العامة.
- عدم ممارسة التمارين الرياضية يسبب زيادة الوزن.
- التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة يسرع من ظهور التجاعيد.
- الإفراط في تناول الدهون والسكريات حيث يزيد من سرعة ظهور التجاعيد.
- عدم الحصول على قسط كاف من النوم والذي يؤثر على صحة البشرة.
- الجلوس لفترات طويلة والذي يسبب انحناء العمود الفقري.
- يؤثر التوتر والاكتئاب سلبيا على الجينات ويسرع ظهور علامات الشيخوخة.
- التدخين يؤثر سلبًا على صحة البشرة والصحة العامة.
- عدم ممارسة التمارين الرياضية يسبب زيادة الوزن.
- التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة يسرع من ظهور التجاعيد.