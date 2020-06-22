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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تحويل رواية «أهاجر» إلى عمل سينمائي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:32 م
الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست طه فراج
أمير محمد خالد
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انتهى الكاتب والسيناريست طه فراج، من تحويل أحدث رواياته التي تحمل اسم "أهاجر" إلى عمل سينمائي يحارب فيه الهجرة غير الشرعية وتجارب الفاسدين في اللعب على مشاعر طاقات الشباب المصري من أجل الأموال.

وتتضمن الرواية أحداثا ووقائع حدثت بالفعل من خلال قصص واقعية لعدد من شباب في محافظة الفيوم بعد أن ينجح أحد الفاسدين هناك في اللعب على مشاعر وطاقات أبنائهم ويحمسهم بالثراء السريع بعد الانتقال إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية مقابل 100 ألف جنيه.

والرواية صدرت منذ أيام عن دار عين للنشر، وحققت نسخها الأولى مبيعات مميزة، وهو ما شجعه على فكرة تحويلها إلى عمل سينمائي لتحفيز الشباب على البقاء داخل الوطن وللبحث عن فرص العمل الأفضل أو السفر بالطرق الشرعية والمسموحة والقانونية خوفًا من الموت أو القتل أو الغرق أو السجن أو انتزاع حرية الشباب المصري ليصبحوا أسرى.

ويعكف "فراج" حاليًا على جلسات عمل مع المخرج محمد حسام، لسرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية للفيلم واختيار الأبطال، على أن يبدأ التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل لعرضه مطلع العام المقبل.

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