كارول سماحة تنتهي من تصوير كليب «bon voyage»

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من تصوير كليبها الجديد "bon voyage" الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، وتتولى مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول عرفة، في تعاون يجمعهما للمرة الأولى أيضا.وحرصت كارول سماحة، على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يومًا كاملًا، بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج الأغنيات الجديدة، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج وفريق العمل على الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء التصوير.وتكثف المخرجة بتول عرفة، جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج، استعدادا لطرحه على القنوات الفضائية قريبا.