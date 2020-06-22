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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يطالب الحكومة بلجنة دائمة لتقييم القطن

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:14 م
البرلمان
البرلمان
مني هيبة
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طالب البرلمان الحكومة بتشكيل لجنة دائمة لتقييم محصول القطن على مستوى الجمهورية، وإجراء الاختبارات على كل قنطار، سواء المعد للتصدير أو الاستهلاك المحلي، مع مراعاة نسب الرطوبة المسموح بها عالميًا عند إصدار شهادات الرطوبة والفرز والغزل والتي تبلغ 8.5%.

وأشارالتقريرالذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب حول موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن 2020- 2021؛ والذي جاء في إطار الموازنة العامة للدولة عن ذات العام، إلى عدد من التوصيات الأخرى التي يتوجب على الهيئة اتباعها لتحسين إنتاجية الدولة من القطن، وفي مقدمتها ضرورة الاهتمام بزراعة القطن بكميات تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير، ومتابعة مشروع تطوير المعامل والمحالج الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام طبقًا لخطة وزارة التجارة والصناعة.

وحسب البيانات الواردة في التقرير ارتفعت مخصصات هيئة تحكيم القطن في الموازنة الجديدة مقارنة بالعام الجاري بنحو 26 مليون جنيه، بإجمالي مبلغ قدره 155 مليون جنيه، مقابل 129 مليونا في العام المالي الجاري.

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