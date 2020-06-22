مغادرة 280 عالقا سودانيا مطار القاهرة إلى الخرطوم

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 280 عالقا سودانيا من الراغبين في العودة إلى بلادهم عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف.وخضع جميع المسافرين إلى الفحص الطبي داخل صالة السفر الدولي بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة.وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.