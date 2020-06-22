ألمانيا: نجاح عملية إيرينى فى فرض حظر السلاح إلى ليبيا مهم لنا ولإيطاليا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، إن نجاح عملية إيريني في فرض حظر السلاح إلى ليبيا مهم لنا ولإيطاليا، حسبما أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل، قبل دقائق.هذا، وكانت مصادر دبلوماسية إيطالية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، سيلتقي عند حوالي الساعة 11 من صباح اليوم، نظيره الألماني، في (فيلا ماداما) بروما، وهي مقر ممثلية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الإيطاليتين.وذكرت المصادر أن دي مايو وماس، سيزوران خلال الصباح مقر قيادة عملية إيريني الكائنة في مطار فرانشيسكو باراكّا العسكري في روما، وكذلك مستشفى لاتزارو سبالانزاني للأمراض المعدية.وكان اللقاء الأخير للوزيرين قد تم بالعاصمة الألمانية برلين في الخامس من يونيو الجاري، حين قام دي مايو بأول مهمة خارج البلاد بعد الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.