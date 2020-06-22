140 عالقًا يمنيًا يغادرون مطار القاهرة إلى بلادهم

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 140 عالقا يمنيا من الراغبين في العودة إلى بلادهم عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وغادر العالقون اليمنيون على متن رحلة الخطوط الجوية اليمنية، حيث خضع جميع المسافرين إلى الفحص الطبي داخل صالة السفر بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل.وتستأنف وزارة الطيران المدني الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.