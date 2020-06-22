حملة مكبرة لإزالة التعديات والكافتيريات على نيل الوراق

بدأت الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى، وبكل أجهزتها ومعداتها، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على النيل، وتنظيف كورنيش النيل بالوراق من الكافتيريات والإنشاءات العشوائية التي أنشئت دون تراخيص من الإدارة وتشوه منظر كورنيش النيل، وذلك بتعاون قوات الأمن العام وشرطة المسطحات بالقاهرة الكبرى وقسم شرطة الوراق.كما بدأت فى ذات الوقت أعمال التكريك وإزالة الإطماءات حول جزيرة الوراق بعدد 26 حفار ما بين العاملة في التكريك وأحواض الترسيب والأخرى، بالإضافة إلى إزالة الحشائش وورد النيل بنطاق جزيرة الدهب، لإكساب مجرى النيل مساحات جديدة، كما تم أيضا سحب مركبين والتحفظ عليهما بمراسى الإدارة وإزالة بعض الكافتيريات بجوار معدية البدرشين.من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه تتم متابعة تنفيذ مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.