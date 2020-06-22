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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يدعو لجلسة طارئة لوزراء الشئون الاجتماعية العرب لبحث تداعيات كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:04 م
ملك الأردن
ملك الأردن
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دعت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية رئيسة الدورة 39 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بسمة إسحاقات، اليوم الإثنين، الجامعة العربية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب؛ لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على المنطقة العربية.

وأكدت إسحاقات- في مذكرة أرسلتها إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في الجامعة العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- ضرورة التحرك العاجل لمعالجة آثار وتداعيات الجائحة، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتعزيز نظم الحماية في الطوارئ والأوبئة.

وحدد الأردن يوم 28 يونيو الحالي موعدا لانعقاد جلسات المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيناقش المجتمعون طلبات الدول العربية المشاركة التي وردت للأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية، إضافة إلى إقرار مشروع بيان الدورة الطارئة للمجلس، وإقرار عدد من مشاريع القوانين.

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