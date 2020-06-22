رئيس الوزراء الكويتي يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر «شركاء السودان»

تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، دعوة من رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك؛ لمشاركة الكويت في مؤتمر شركاء السودان، الذي تستضيفه ألمانيا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه اليوم الإثنين رئيس مجلس الوزراء الكويتي من نظيره السوداني؛ حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما استعرض الجانبان آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل البلدين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).